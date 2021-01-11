“مليتة للنفط” تُسجّل 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

كشفت شركة “مليتة للنفط”، عن إجراء مسح شامل للمنصة رقم DP4 عن طريق رئيس لجنة “كورونا” بالشركة، بمساعدة طبيب من مركز مكافحة الأمراض باستخدام التحليل السريع الممنوح من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لـ 175 مستخدمًا.

وقالت الشركة في إيجاز صحفي أن النتائج أظهرت 171 عينة سلبية، سالبة، وأربع عينات إيجابية، بينهم ثلاثة من مستخدمي الشركة، والرابع تابع لمقاول خدمات التموين الهناء، وتبيّن أن حالتهم الصحية جيدة دون ارتفاع درجات الحرارة، ومعدل الأكسجين طبيعي لكل الحالات المكتشفة .

وأضافت الشركة أنه تمت متابعة الإجراءات المتخذة والمتمثلة في عزل الحالات الأربع بالغرف المخصّصة للعزل لمدة يوم، و تمديد عملية تغيير الأطقم لأسبوع آخر، مع التنسيق لعملية نقل الحالات الى طرابلس، إضافة إلى تعقيم المنصة DP4 بالكامل.

وفي تطور لاحق؛ تقرر نقل الحالات لطرابلس، نظرًا لأن حجر العزل المتوفر بالمنصة يُستعمل بشكل مؤقت فقط، كما قامت الشركة بالتأكد من إيجابية الحالات عن طريق اختبار PCR في مركز مكافحة الأمراض بطرابلس.

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