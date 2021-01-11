«الفاضلي»: حجب «فيس وتويتر» عن ترامب رسالة لـ«اللقاقة»

رأى فتحي الفاضلي، الأكاديمي وأستاذ الجامعة، أن قيام إدارتي فيسبوك وتويتر بحجب حسابي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يعد رسالة لمن وصفهم بـ«اللقاقة».

وقال الفاضلي في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لم يحجبوا الفيس وتويتر عن الشعب، حجبوه عن الرئيس ترامب، رسالة إلى الحكام واللقاقة وعباد البشر وصناع الطواغيت”.

وأقدم موقع تويتر الجمعة بشكل دائم على إلغاء حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب “خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف” وفق بيان رسمي.

وزاد قرار تويتر من عزلة ترامب بعد حظر حسابيه على موقعي فيس بوك وإنستجرام إلى أجل غير مسمى.

وبدأت دائرة الدعم حول ترامب تضيق تدريجيا عقب الأحداث التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء، ما شجع الديمقراطيين في مجلس النواب إلى جانب بعض الجمهوريين إلى الدعوة لتنحيته قبل موعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، فيما استقال العديد من المسؤولين حوله، ما اضطر ترامب إلى نشر فيديو يستنكر فيه الأحداث في خطوة اعتبرت مفاجئة.