القبض على عصابة سرقة الأغنام في جادو

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء الأحد، القبض على عصابة تسرق الأغنام في جادو، بعد ورود بلاغ إليها عن عمليات سرقة وسطو يقوم بها خارجون عن القانون.

وقالت الوزارة إن بلاغات وصلت إلى مراكز الشرطة بمديرية أمن جادو من قبل عدد من المواطنين مربي الأغنام بشأن تعرضهم للسرقة والسطو، وبعد البحث والتحري تمكنت دوريات عناصر مركز شرطة كاباو بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي بالمديرية من ضبط تشكيل عصابي متكون من ثلاثة أشقاء من منطقة طمزين على متن مركبة آلية بها أغنام بالقرب من مناطق الرعي.

وأضافت: «بالإستدلال مع المتهمين اعترفوا بقيامهم بسرقة الأغنام وبيعها، وكما اعترفوا أيضا بتجهيز خمسون رأس من الأغنام استعدادا لبيعها في الأسواق، واتخذت الاجراءت القانونية حيالهم».

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