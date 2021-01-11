السفارة الأميركية: تسليم فصول مدرسية جاهزة إلى درنة

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الأحد، تسليم مكتب المبادرات الانتقالية (OTI) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 38 فصلاً دراسيًا جاهزًا و8 مكاتب مسبقة الصنع مع جميع لوازمها إلى مدينة درنة.

وقالت السفارة إن تقديم هذه المستلزمات جرى في أواخر العام 2020، «وذلك من أجل إحياء التعليم في حيين محرومين من الخدمات التي كانت تحت سيطرة فئات متطرفة حتى عام 2018».

ويقوم دعم مكتب المبادرات الانتقالية بتسريع التعافي الشامل في درنة لضمان «منع ترسخ التطرف مرة أخرى»،وفق السفارة التي أشارت إلى أن مكتب المبادرات الانتقالية سلم بذلك أكثر من 11 ألف و200 مكتبًا للفصول الدراسية إلى درنة وطرابلس ومصراتة وسبها، بالشراكة مع «وزارة التربية والتعليم».

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