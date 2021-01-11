المركز الوطني للامتحانات يحدّد آلية تقديم طعون الشهادة الإعدادية

صرّح مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، في معرض تعليقه على الطعون الخاصة بالشهادة الإعدادية، بأن باب تقديم الطعون فتح اعتبارًا من يوم أمس الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وقال “مسعود” أن آلية تقديم الطعون تكون عن طريق تعبئة النموذج المعدّ وتقديمه إلى المؤسسة التعليمية محلّ دراسة التلميذ لاعتماده.

وأشار إلى أن المؤسسة تحيل الطعون إلى مكتب الامتحانات بالمراقبة ثم إلى المركز الوطني للامتحانات للبتّ بشأنه.

وشدد مدير عام المركز الوطني للامتحانات أنه لن يُقبل أي طعن غير معتمد أو لا يحمل رقمًا إشاريًا، كما لن يقبل أي طعن يقدّم بعد التاريخ المذكور أعلاه.

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