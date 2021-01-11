«بويصير» يدعو الليبيين إلى إنشاء حركة سياسية تحرر اقتصادهم

سأل محمد بويصير، محلل قنوات “الإخوان” للشأن السياسي، متابعيه على موقع التوصال الاجتماعي، فيسبوك، عن قدرة الليبيين على تدشين “حركة سياسية لتحرير الاقتصاد”.

قال “بويصير”: “هل ينجح الليبيون فى تدشين حركه سياسية تدعو إلى تحرير الاقتصاد من يد بيروقراطية الحكومة وتحويل الموارد الى مشاريع تقوم على المبادرة الخاصة فى كافة أنحاء البلاد وتنشر الخير، -توسيع المشاركة السياسية عن طريق منح البلديات سلطات تشريعية تنظم بها حياة الناس، أن تعتمد المعرفة والعلم سبيلان لبناء حياة الليبين، أن يصبح المستقبل غايتها، وأن ينضوي فيها نشطاء من كل اطراف ليبيا” وفق قوله.