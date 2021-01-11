السفارة الأمريكية: تسليم فصول دراسية إلى درنة

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن تسليم مكتب المبادرات الانتقالية (OTI) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 38 فصلاً دراسيًا جاهزًا و8 مكاتب مسبقة الصنع مع جميع لوازمها إلى درنة في أواخر عام 2020، وذلك من أجل إحياء التعليم.

وأوضح المكتب أن الخطوة تأتي لدعم المبادرات الانتقالية بتسريع التعافي الشامل في درنة لضمان منع ترسخ التطرف مرة أخرى، لافتا إلى أن مكتب المبادرات الانتقالية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قام بتسليم أكثر من 11,200 مكتبًا للفصول الدراسية إلى درنة وطرابلس ومصراتة وسبها، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.