النعاس: إرادة الشعب أم إرادة ستيفاني

دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، إلى ضرورة تحكيم العقل والسعي بجد من أجل تحقيق الأمن والسلام في ربوع البلاد.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان الدستور والحقيقة الساطعة.. إرادة الشعب أم إرادة ستيفاني، خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”لماذا نبحث عن بصيص ضوء من نجم في مجرة المرأة المسلسلة ونغمض أعيننا عن ضوء الشمس؟ لماذا نتجاهل مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي ونعوّل على ما قد تفرزه لجنة معيّنة من السيدة ستيفاني؟ علينا إبصار الحقيقة وتحكيم العقل والسعي بجد من أجل تحقيق الأمن والسلام في ربوع بلادنا الحبيبة”.