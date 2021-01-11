«السفارة الأمريكية»: دعم تعليمي لـ«درنة» تعويضاً عن خضوعها لحكم المتطرفين قبل 2018

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن مكتب المبادرات الانتقالية (OTI) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سلم 38 فصلاً دراسيًا جاهزًا و8 مكاتب مسبقة الصنع مع جميع لوازمها إلى درنة في أواخر عام 2020، وذلك من أجل إحياء التعليم في حيين محرومين من الخدمات التي كانت تحت سيطرة فئات متطرفة حتى عام 2018.

أضافت “السفارة” في البيان: “يقوم دعم مكتب المبادرات الانتقالية بتسريع التعافي الشامل في درنة لضمان منع ترسخ التطرف مرة أخرى. في ليبيا، قام مكتب المبادرات الانتقالية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتسليم أكثر من 11,200 مكتبًا للفصول الدراسية إلى درنة وطرابلس ومصراتة وسبها, بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم”.