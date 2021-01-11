خطة وطنية لضبط أسواق الأدوية والأغذية في ليبيا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه اتفق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على وضع خطة وطنية سيتم الشروع في تطبيقها خلال الأيام المقبلة لضبط الرقابة على سوق الأدوية والأغذية ووضع معايير للسلامة الغذائية والدوائية.

وأشار المركز إلى عقده اجتماع أمس الأحد مع مركز الرقابة على الأغذية في مقر الأول، بهدف «توحيد الجهود والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة من اجل الرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن في ليبيا».

ترأس الاجتماع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين بشير النجار بحضور أعضاء اللجنة المشتركة من الجانبين، وشهد الاجتماع تأكيد على ضرورة مكافحة الامراض والأوبئة التي تهدد سلامته وصحة المجتمع الليبي.

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