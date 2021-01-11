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«عبد الكافي»: صرنا قادرين على مواجهة روسيا عسكرياً وكفة «جيشنا» راجحة

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عادل عبد الكافي، محلل قنوات “الإخوان” للشأن العسكري، قدرة ما سماها “القوات العسكرية في المنطقة الغربية” على مواجهة روسيا عسكرياً، وقال: “شئ مستفز عندما تسمع شخص علي الاعلام يتكلم باستهانة عن وجود المرتزقة الروس ويتحدث انهم قوي لا نستطيع التغلب عليها وأن لا طاقة لقواتنا  لدحرهم “.

أضاف “عبد الكافي” على حسابه بـ”فيسبوك”: ” فهنا وجب اعلام من لا يعلم أن القوي العسكرية في المنطقة الغربية أصبحت في مستوي تسليحي أخر وأن الشرف العسكري لا يسمح بقبول الاحتلال الروسي لقطعة من الاراضي الليبية وأن وقف اطلاق النار هو بسبب هذه الطفرة العسكرية والتي لن نقول أحدثت توازن بل سنقول إنها رجحت كفة الجيش والتي يخشاها الروس الآن” على حد زعمه.

وتابع “عبد الكافي”: “العسكريون حقنا للدماء، يمنحون كل الوقت الكافي للمسارات السياسية للعمل علي اخراج الروس، وليتذكر الجميع أن الحرب هي من أتت بالسلام في المنطقة الغربية وأن من تستهين بقوتهم هم من تصدوا للعدوان الدولي في الغرب وهم من فرت منهم الغرفة الفرنسية بغريان وهم من دحروا مليشيات حفتر المدربة في دول حلفائه وهم من أخرجوا الروس من المنطقة الغربية” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا مثل اى خروف يتنفس الكذب فالخازوق الاحمى سرت الجفرة مصرى وليس روسى وهذا معلن من زمان ولم يستطع كلاب اردوغان منذ ستة اشهر تخطيه اما مايوجد فى غرب ليبيا مرتزقة سوريين واحتلال من الاتراك يامتناك وواضح ان غبى جدا وجاهل لا تعرف ان اردوغان مجرد كلب عند بوتن وان الروس اعلنوا منذ ايام انه اذا لم ينسحب الاكراد من عين عيسى فانهم سيعطوا ضوء اخضر لتركيا لمهاجمتهم اى ان الاتراك يامتناك عبيد عند الروس والعلم الروسى يرفرف على قواعد عسكرية روسية فى منبج على حدود تركيا فكيف لكلاب اردوغان ان يفعلوا ما يعجز اردوغان ان يفعله على حدوده ويهدد امنه القومى كفاية هزيان ياخروف فالروس لديهم قوة فتاكة استطاعت ان تدمر حلب وادلب على حدود تركيا ولا يعنيهم اصلا ليبيا فهى امن قومى مصرى والجيش المصرى اقوى جيوش المتطقة وقادر على سحق الخرفان فى اى وقت انسى ياخلل

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  • الليلة الكبيرة والخوازيق كثيرة لهذا نرى هزيان الخرفان لانهم سيكونوا قربان من اردوغان لانقاذه من الغرق بعد ان فقد سيده فى الارهاب البغل ترمب وفقد التمويل القطرى وينتظر تنفيذ وعد بايدن بدعم المعارضة لاسقاطه وبدأ بتعيين مبعوث له فى المنطقة يدعم تسليح الاكراد ويكره اردوغان لهذا نرى هلاوس الاخوان التى تعودنا عليها دائما فهم بتصورون ان صراصيرهم تستطيع مواجهة الاسود ونسى هذا المتخلف ان انريكا نفسها لا تستطيع مواجهة الروس ونسى هذا الخروف ماقاله الخاروف النعاس من وجود صواريخ يوم القيامة عند الروس سرعتها 15 الف كم فى الساعة ومزودة برؤوس نووية اى انه يمكن اطلاقها من قاعدة روسية بسوريا لتسويكم بالارض ان اراد بوتن خليك فى المكبكة والبازين ياعبيط

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