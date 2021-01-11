«عبد الكافي»: صرنا قادرين على مواجهة روسيا عسكرياً وكفة «جيشنا» راجحة

زعم عادل عبد الكافي، محلل قنوات “الإخوان” للشأن العسكري، قدرة ما سماها “القوات العسكرية في المنطقة الغربية” على مواجهة روسيا عسكرياً، وقال: “شئ مستفز عندما تسمع شخص علي الاعلام يتكلم باستهانة عن وجود المرتزقة الروس ويتحدث انهم قوي لا نستطيع التغلب عليها وأن لا طاقة لقواتنا لدحرهم “.

أضاف “عبد الكافي” على حسابه بـ”فيسبوك”: ” فهنا وجب اعلام من لا يعلم أن القوي العسكرية في المنطقة الغربية أصبحت في مستوي تسليحي أخر وأن الشرف العسكري لا يسمح بقبول الاحتلال الروسي لقطعة من الاراضي الليبية وأن وقف اطلاق النار هو بسبب هذه الطفرة العسكرية والتي لن نقول أحدثت توازن بل سنقول إنها رجحت كفة الجيش والتي يخشاها الروس الآن” على حد زعمه.

وتابع “عبد الكافي”: “العسكريون حقنا للدماء، يمنحون كل الوقت الكافي للمسارات السياسية للعمل علي اخراج الروس، وليتذكر الجميع أن الحرب هي من أتت بالسلام في المنطقة الغربية وأن من تستهين بقوتهم هم من تصدوا للعدوان الدولي في الغرب وهم من فرت منهم الغرفة الفرنسية بغريان وهم من دحروا مليشيات حفتر المدربة في دول حلفائه وهم من أخرجوا الروس من المنطقة الغربية” وفق قوله.