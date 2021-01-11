“نورديك مونيتور”: مبعوث أردوغان إلى ليبيا يخدم مصالح عائلته في طرابلس

كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي، اليوم الإثنين، أن المبعوث الرئاسي التركي إلى ليبيا أمر الله إشلر، استغل منصبه لخدمة وتعزيز مصالح شركات عائلته في طرابلس

وأورد الموقع أن لشقيق أمر الله إشلر ، تعاملات تجارية في قطاعات مختلفة منذ سنوات في ليبيا.

وأكد الموقع أنه وفقاً لمصدر حكومي تركي فإن أمر الله إشلر يوظف نفوذه السياسي في ليبيا على حكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس لتعزيز أعمال شقيقه وعائلته هناك.

وأضاف الموقع أنه تزامناً مع إدارة العمليات السرية نيابة عن أردوغان، كان أمر الله إشلر يروّج لأعمال شقيقه خلال اجتماعات خاصة مع المسؤولين الليبيين، والسياسيين، ورجال الأعمال، مضيفاً أنه ورغم الاضطراب في ليبيا إلا أن عمليات شقيقه أحمد إشلر، استمرت مزدهرة، وتوسعت لتشمل دولاً إفريقية أخرى

وأفاد الموقع بأن أمر الله استطاع أيضاً ، تأمين منصب رسمي لشقيقه في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية DEİK ، وهي منظمة حكومية تجمع رجال أعمال موالين لأردوغان. وأصبح أحمد إشلر رئيس مجلس الأعمال التركي الصومالي التابع لـ DEIK.

وكان أمر الله كوفئ بتعيينه نائباً لرئيس الوزراء لنجاحه في تنفيذ الأجندة الإسلامية المتطرفة لأردوغان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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