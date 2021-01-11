أنباء عن تورط حزب الله في تهريب شحنة مخدرات من بيروت إلى ليبيا

أكدت مصادر صحفية أن السلطات الأمنية في مصر، تمكنت من ضبط حاوية، قادمة من ميناء بيروت في طريقها إلى ليبيا عبر ميناء غرب بورسعيد وبداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة، وسط أنباء عن تورط حزب الله بمحاولة تهريب هذه الشحنة.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أنها تسلمت معلومات حول الحاوية المضبوطة، لا سيما حول موعد مرورها، فضلا عن ما تحويه.

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، إن الحاوية التي تحوي كميات كبيرة من المواد المخدرة وجرى ضبطها، كانت وجهتها من لبنان إلى ليبيا، وفق التحقيقات الأولية والفحص.

وأوضح المصدر أن التحقيقات تُجرى حاليا من قِبل النيابة العامة في مصر؛ للتوصل إلى المتورطين في تهريب تلك الشحنة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديدهم بعد.

وذكر مصدر أمني آخر أن الحاوية تضم أطنانا من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاغون، وجرى إخفاؤها داخل شحنة أكياس بلاستيكية، لافتا إلى أن العبوات التي ضبط بداخلها المواد المخدرة، تُظهر أن مصدر خروج الشحنة كان من مرفأ بيروت.

وأوضح المصدر أنه من المرجح أن تكون الشحنة تابعة لميليشيات تتبع الحزب وأنها متورطة في تهريب هذه الكمية من المخدرات، مشيرا إلى أن هذا لم يتم تأكيده بعد وأن التحقيقات لا زالت جارية حول الأمر“.

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