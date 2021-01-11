تعليقًا على تصريحات باشاآغا بشأن عمل عسكري مرتقب.. الجويلي: يجب معالجة بعض الأمور قبل البدء بأي عمل

ليبيا – مشفت وزارة دفاع الوفاق على أن عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا قد إقترح خلال اجتماع مسبق عقده مع أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة للرئاسي تنسيق التعاون الأمني، واستعرض الأوضاع الأمنية والجريمة المنظمة، كتهريب الوقود والاتجار بالبشر والسطو المسلح.

جويلي أكد بحسب المكتب الإعلامي لدفاع الوفاق أمس الأحد أن التعاون بين الجهات العسكرية والأمنية ووزارة العدل ضرورة قصوى لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار والقضاء علي المجرمين.

كما أوضح وجود تعاون وثيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية، باعتبار أن المنطقة الغربية بطبيعتها الصحراوية تعتبر الممر الأساسي لهذه النشاطات الإجرامية.

واقترح آمر الغرفة عقد اجتماع يضم وزارة الداخلية ووزارة العدل وآمري المناطق العسكرية وآمر القوة المشتركة، لوضع خطة متكاملة حتى يحقق هذا التعاون أهدافه الكاملة.

جويلي استعرض خلال الاجتماع عددًا من العمليات التي قامت بها القوة المشتركة لمكافحة تهريب الوقود ومنع الاعتداء على الأملاك العامة، التي حققت نتائج متميزة ومتقدمة برغم قصر المدة ثم توقفت لأسباب يجب معالجتها قبل البدء بأي عمل؛ لأن مبدأ الاستمرارية شرطٌ أساسي لتحقيق النجاح والمحافظة عليه في إشارة منه لـ”عملية صيد الأفاعي” التي أعلنتها داخلية الوفاق ونفت دفاع الوفاق علمها أو تنسيقها بشأن هذه العملية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية