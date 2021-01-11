الجوف للتقنية النفطية تبحث حل أزمة المنتجات الكيميائية

عقد صباح اليوم الاثنين، اجتماعا عبر الدائرة المغلقة بين شركة الجوف للتقنية النفطية وشركة production chemicals group.

وتمحور الاجتماع حول النقاط والاستفسارات والردود التي تطرق اليها الحضور في الاجتماع السابق بخصوص المنتجات المطورة والحلول لبعض المشاكل لبعض المنتجات الكيميائية التي تقوم بتصنيعها شركة الجوف وكيفية التغلب على تلك المشاكل وكيفية انتاجها بمواصفات عالية الجودة تخدم السوق الليبي وشركات القطاع بدون مشاكل فنية تعيق عمل تلك المنتجات وبأقل التكاليف.