طقس ليبيا لـ 3 أيام: الارصاد تتوقع اجواء متقلبة وامطار تشهدها هذه المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة

توقع خبراء المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية في تقرير عن الحالة الجوية المتوقعة والسائدة في البلاد ان تشهد اجواء متقلبة على اغلب مناطق ليبيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبحسب الخبراء فإن درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي تتراوح مابين 19-22مْ وتسجل انخفاض مع رياح نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة وسقوط أمطار متفرقة يوم الغد.

ووفقا للخبراء فإن اجواء مناطق الشمال الشرقي تشهد رياحاً نشطة إلى قوية خاصة على مرتفعات الجبل الاخضر قد تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة تسبب في اثارة الاتربة وتدني الرؤية الافقية وتتحول تدريجياً إلى شمالية غربية مع درجات حرارة تتراوح مابين 24-28مْ وتسجل انخفاض على اغلب المناطق مع سقوط امطار يوم الاربعاء.

والبحر يكون مضطرب على طول الساحل مع ارتفاع للموح خلال اليومين القادمين.

وتوقع الخبراء ان تشهد مناطق الجنوب الغربي اجواء معتدلة ودافئة مع درجات حرارة مابين 27-31مْ على الجنوب الغربي تصل على غدامس 23 مْ وتسجل الحرارة انخفاضا تدريجياً.

واشار الخبراء إلى أن مناطق الجنوب الشرقي تشهد أجواء معتدلة ودرجات حرارة متوقعة مابين 24-27مْ.

تحذير بحري:

وحذر خبراء المركز من ريح قبلي الى باش نشط على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي يصل سرعته (25) عقدة.

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