الداخلية الليبية تستعرض الخطة الأمنية المُعدّة بشأن تأمين انتخابات المجالس البلدية

ليبيا – عقد أمس الأحد اجتماع بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن الواحات جالو ضم كلًا من مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومدير أمن الواحات جالو، ومدير أمن أوجلة اجخرة، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وأعضاء اللجنة المركزية، وضباط الشرطة المكلفين برئاسة مراكز الاقتراع في بلديات الواحات الثلاث (جالو، أوجلة، اجخرة).

المجتمعون اطلعوا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية على الخطة الأمنية المُعدّة بشأن تأمين مراكز الاقتراع، والناخبين، لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة أطياف المجتمع كافة في هذا العرس الانتخابي.

وعقد الاجتماع عشية انطلاق العرس الانتخابي للمجالس البلدية، وشروعًا في تنفيذ هذا الاستحقاق ابتداء من بلديات الواحات (جالو، أوجلة، اجخرة)، وبتأمين تام للعملية الانتخابية من قبل وزارة الداخلية بناء على تعليمات المستشار إبراهيم بوشناف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية