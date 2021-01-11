حويلي: هناك توافق على أن تكون العملية الدستورية صحيحة بحيث لا يقبل القضاء أي طعون فيها

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إنه لم يصدر قرار من اللجنة في الاجتماع الذي عقد أمس، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على أن تكون العملية الدستورية صحيحة، بحيث لا يقبل القضاء أي طعون فيها.

حويلي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن الأعضاء توافقوا على ضرورة تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، كونه يشهد عدم توافق، كما أن الوقت غير كافٍ.

ولفت إلى أن هناك مجموعة اقترحت تعديل الإعلان الدستوري الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية