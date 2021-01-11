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حويلي: هناك توافق على أن تكون العملية الدستورية صحيحة بحيث لا يقبل القضاء أي طعون فيها

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إنه لم يصدر قرار من اللجنة في الاجتماع الذي عقد أمس، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على أن تكون العملية الدستورية صحيحة، بحيث لا يقبل القضاء أي طعون فيها.

حويلي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن الأعضاء توافقوا على ضرورة تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، كونه يشهد عدم توافق، كما أن الوقت غير كافٍ.

ولفت إلى أن هناك مجموعة اقترحت تعديل الإعلان الدستوري الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • يااحول احترموا اولا الاعلان الدستورى الحالى واحترموا ارادة ااشعب الذى اعطى نوابه الثقة لحكومة الثنى وهى حكومة مدنية يمكن تغييرها لتكون حكومة وحدة وطنية مع بقاء المجلس الرئاسى بكامل اعضائه التسعة لادارة الفترة الانتقالية لتوحيد مؤسسات الدولة واخراج الاحتلال والمرتزقة وعودة المهجرين الى مدنين واصدار عفو شامل لبناء الثقة وبدء مرحلة جديدة اما العك الذى يحدث باشراف اممى فتضييع وقت

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