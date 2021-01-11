“دفاع الوفاق”: لا علم لنا بـ”عملية باشاغا الأمنية”

أكدت وزارة الدفاع بحكومة “الوفاق”، وآمر المنطقة العسكرية الغربية، وآمر منطقة طرابلس العسكرية، عدم اطلاعهم على العملية الأمنية “صيد الأفاعي”، المعلن عنها، مُؤخّرًا، من قبل وزير الداخلية المفوّض، فتحي باشاغا.

وكان “باشاغا”، قد كشف، مؤخرًا، عن “هجوم كبير” قادم لقوات “الوفاق” للقضاء على المسلحين ومهربي البشر في المنطقة الغربية، دون التطرق لأي تفاصيل حول العملية.

ودعت وزارة الدفاع “كافة الجهات ذات الاختصاصات الأمنية التنسيق المسبق معها وكل مؤسساتها العسكرية والأمنية؛ لضمان الحصول على نتائج تحقق الأمن، وتحفظ سيادة الوطن ومؤسساته”، بحسب وصفها.

وشدّدت على أن عملها يخضع لنظام محدد ودقيق مبني على تخطيط مسبق لأي عملية تقوم بها، بهدف توحيد جهود المؤسسات الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومحاربة الإتجار بالبشر عبر حدودها والجريمة المنظمة.

وتحظى العملية، التي أعلن عنها وزير الداخلية، بدعم تركي، في حين وجّه “باشاغا” نداءً للولايات المتحدة الأمريكية لدعم العملية التي تستهدف متطرفين، استعادوا موطئ قدمهم بالمنطقة الغربية، خلال محاولة الجيش الوطني السيطرة على طرابلس، بحسب وصفه.

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