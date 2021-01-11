الطويل: أغلب المصارف التجارية بدأت في بيع النقد الأجنبي وفقًا لضوابط وشروط المصرف المركزي

ليبيا – أكد مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي طرابلس مختار الطويل أن أغلب المصارف التجارية بدأت في بيع النقد الأجنبي وفقًا لضوابط وشروط المصرف المركزي.

الطويل وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد قال إن المصرف التجاري الوطني والصحارى وشمال أفريقيا وبعض المصارف الخاصة، قد شرعت فعلًا ببيع الدولار للمواطنين والتجار وقبول طلبات الاعتمادات.

وأشار إلى أنه على تواصل مستمر مع إدارة مصرف الجمهورية، الذي أكد بأنه أنهى أمس الأول عملية الجرد، وسيباشر هذا الأسبوع في بيع النقد الأجنبي.

الطويل أضاف أن بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية أو التجارية بات متاحًا للكل من جميع المصارف دون قيد، مؤكدًا أن المصرف المركزي رفع القيد بعد ربط منظومة بيع النقد الأجنبي بين كل المصارف، لخلق المنافسة وتسهيل إجراءات الحصول على الدولار من أي مصرف تجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية