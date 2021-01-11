امغيب: مهمة المراقبين الدوليين قد تقطع الطريق أمام أي تحرك عسكري تقوم به تركيا في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الأوضاع العسكرية في ليبيا واضحة ولا تحتاج إلى وجود مراقبين، سواء كانوا عسكرين أو مدنيين للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار.

امغيب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أوضح أن التحشيد التركي لم يتوقف، إلى جانب أعداد كبيرة من المرتزقة في غرب البلاد، وأنه لا بوادر حقيقية لخروجهم في القريب العاجل.

ورأى أن فرص نجاح مهمة المراقبين الدوليين كبيرة جدًا، لمراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة المتفق عليها “سرت- الجفرة”، كما أن هذه المهمة قد تقطع الطريق أمام تركيا، وتهدد نجاح أي تحركات عسكرية يقوم بها الجانب التركي.

وأشار إلى احتمالية رفض تركيا عن طريق قادة المليشيات وجود هؤلاء المراقبين، فتتحول هذه البعثة ذات الطابع المدني للمراقبة إلى بداية وجود عسكري أممي تحت مسمى قوات حفظ السلام “القبعات الزرقاء”.

عضو البرلمان بيّن أن موقف الشرق الليبي بالنسبة للبرلمان والقيادة العامة للجيش واضح، من خلال الالتزام بما اتفق عليه في إعلان القاهرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية