داخلية الوفاق: ضبط تشكيل يمتهن الإتجار بالأقراص المخدرة

أعلن مكتب تحريات تاجوراء بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابع لداخلية الوفاق، اليوم الاثنين، تمكنه من ضبط شخصين ليبيين الجنسية يمتهنان الإتجار بالأقراص المخدرة على نطاق واسع وبكميات كبيرة.

وأوضح المكتب أنه بعد ورد معلومات مصدرية تم القبض على أحدهما بمدينة الخمس وبحوزته “250 قرص” من نوع روج ومن خلال تفتيش مركبته تم ضبط كمية أخرى مخبأة داخلها وتقدر بحوالي “1000 قرص” من نفس النوع وعدد “990 قرص” من نوع ترامادول وعدد “53 قطعة” من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام.

ومن خلال الاستدلال والتحقيق معه تم الوصول إلى المتهم الثاني وضبطه وبحوزته “3140 قرص” من نوع روج. كما اتخذت الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.