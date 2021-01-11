ليبيا الان

المشنون يطالب بومطاري بضرورة الإفراج عن المرتبات المتأخرة لموظفي شركة المناولة

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران التابعة للحكومة الليبية عز الدين المشنون أمس الأحد وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري بضرورة الإفراج عن المرتبات المتأخّرة لموظفي شركة المناولة.

المشنون وفي تصريحات حاصة لموقع قناة “ليبيا 218” قال إن الوزارة عطّلت صرف مرتبات موظفي الشركة العاملين في كافة المطارات الليبية لـ20 شهرًا، الأمر الذي قد يهدد حركة الطيران مستقبلًا إذا قرر الموظفون الدخول في حالة إضراب، مبينًا أن التأخير في صرف المرتبات له تداعيات اجتماعية كبيرة.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك