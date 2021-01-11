المشنون يطالب بومطاري بضرورة الإفراج عن المرتبات المتأخرة لموظفي شركة المناولة

ليبيا – طالب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران التابعة للحكومة الليبية عز الدين المشنون أمس الأحد وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري بضرورة الإفراج عن المرتبات المتأخّرة لموظفي شركة المناولة.

المشنون وفي تصريحات حاصة لموقع قناة “ليبيا 218” قال إن الوزارة عطّلت صرف مرتبات موظفي الشركة العاملين في كافة المطارات الليبية لـ20 شهرًا، الأمر الذي قد يهدد حركة الطيران مستقبلًا إذا قرر الموظفون الدخول في حالة إضراب، مبينًا أن التأخير في صرف المرتبات له تداعيات اجتماعية كبيرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية