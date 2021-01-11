أول تعليق لـ”أسامة الجويلي” على تصريحات باشاآغا بشأن عملية “صيد الافاعي”

كشفت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن اقتراح لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا قد إقترح خلال اجتماع مسبق عقده مع اللواء أسامة الجويلي آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة للرئاسي تنسيق التعاون الأمني، واستعرض الأوضاع الأمنية والجريمة المنظمة، كتهريب الوقود والاتجار بالبشر والسطو المسلح.

وأكد الجويلي بحسب بيان للمكتب الإعلامي لدفاع الوفاق، أن التعاون بين الجهات العسكرية والأمنية ووزارة العدل ضرورة قصوى لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار والقضاء علي المجرمين.

وأشار الجويلي إلى وجود تعاون وثيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية، باعتبار المنطقة الغربية بطبيعتها الصحراوية تعتبر الممر الأساسي لهذه النشاطات الإجرامية.

واقترح آمر الغرفة عقد اجتماع يضم وزارة الداخلية ووزارة العدل وآمري المناطق العسكرية وآمر القوة المشتركة، لوضع خطة متكاملة حتى يحقق هذا التعاون أهدافه الكاملة.

جويلي استعرض خلال الاجتماع عددًا من العمليات التي قامت بها القوة المشتركة لمكافحة تهريب الوقود ومنع الاعتداء على الأملاك العامة، التي حققت نتائج متميزة ومتقدمة برغم قصر المدة ثم توقفت لأسباب يجب معالجتها قبل البدء بأي عمل عسكري؛ لأن مبدأ الاستمرارية شرطٌ أساسي لتحقيق النجاح والمحافظة عليه في إشارة منه لـ”عملية صيد الأفاعي” التي أعلنتها داخلية الوفاق ونفت دفاع الوفاق علمها أو تنسيقها بشأن هذه العملية.

المصدر: المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق – وسائل اعلام

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