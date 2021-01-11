الزبيدي: وجود السلاح المنفلت بإيدي الميليشيات في ليبيا يجعل الحلول السياسية بعيدة المنال

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي أن وجود السلاح المنفلت في إيدي الميليشيات في ليبيا يجعل الحلول السياسية بعيدة المنال، مشيرًا إلى أن الوضع ليس بأيدي الليبيين.

الزبيدي وفي تصريحات صحفية نقلها موقع “بوابة أخبار اليوم” المصرية أمس الأحد أضاف: “منذ أن عصفت الأزمة بالدولة الليبية منذ 10 سنوات، وهناك حالة من عدم الاستقرار”، مشيرًا إلى وجود أطراف متصارعة وتعبير لإرادة دول غير ليبيا ومصلحتها.

وأوضح المحلل السياسي أن ليبيا تعاني منذ دخول الأطراف المتصارعة من أوروبا وقطر وتركيا، ودخول حلف الناتو بها عام 2011، لافتًا إلى أن الحلول السياسية لن تجدي نفعًا، مبينًا أنه طالما بقي السلاح في أيدي الميليشيات بقيت الحلول بعيدة المنال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية