نقيب الخبازين: ارتفاع أسعار الدقيق تسبب في نقص الخبز

قال نقيب الخبازين في ليبيا خريص محمد، اليوم الإثنين إن نقص الخبز في بعض المخابز سببه نفاد مادة الدقيق بعد ارتفاع أسعارها بالسوق التجارية نتيجة تعديل سعر الصرف.

وأضاف خريص في تصريحات صحفية أن مديري المطاحن رفعوا أسعار الدقيق لتصل إلى 210 دنانير للقنطار الواحد، بعدما كان يباع بـ 155 دينارا، مشيرا إلى أن جميع الأصناف المتعلقة بصناعة الخبز ارتفعت أسعارها لاسيما الزيت وملح الطعام و “الخميرة”.

وأوضح خريص أن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بفتح اعتمادات توريد الدقيق لمديري المطاحن منذ أغسطس الماضي، قائلا إن المخزون الاستراتيجي من الدقيق والقمح لأي دولة يفترض أن يكون كافيا لـ 3 أشهر، مطالبا كافة المخابز بالاستمرار في بيع الرغيف بالسعر القديم إلى حين نفاد الكمية الموجودة داخل مخازنهم، مبينا أن بعضهم أوقف بيع الخبز ، فيما رفع آخرون من سعر الرغيف، وفق قوله.

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