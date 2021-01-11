وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، التطورات الإقليمية والدولية، التي من بينها الأزمة الليبية، وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن.

وأكد الوزيران، ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدَّامة في الدول العربية، والتشديد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية لتلك الأزمات وفق ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي العربي، في إطار سلامة ووحدة الأراضي العربية، وحقن دماء أبنائها.

وشدد الوزيران على ضرورة التركيز على التصدي الحاسم لخطر الإرهاب أيًا ما كان مصدره أو دوافعه.