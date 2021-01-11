السفارة الأمريكية تتصدق على درنة بـ 38 فصل دراسي

تصدقت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بـ 38 فصلاً دراسيًا جاهزًا و8 مكاتب مسبقة الصنع مع جميع لوازمها إلى درنة في أواخر عام 2020، وذلك من أجل إحياء التعليم.

وأوضحت السفارة أن هذه الخطوة تأتي لدعم المبادرات الانتقالية بتسريع التعافي الشامل في درنة لضمان منع ترسخ التطرف مرة أخرى، لافتة إلى أن مكتب المبادرات الانتقالية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قام بتسليم أكثر من 11,200 مكتبًا للفصول الدراسية إلى درنة وطرابلس ومصراتة وسبها، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

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