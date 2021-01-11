الأرصاد: هبوب رياح قوية وسقوط أمطار شمالا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب على غالبية مناطق ليبيا، اليوم الإثنين، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيما تسقط أمطار وتهب رياح نشطة إلى قوية على المناطق الشمالية.

ففي رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة، خاصة غدًا الثلاثاء على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة اليوم، وتنشط من مساء غد على غالبية المناطق، وقد تتجاوز سرعتها 50 كلم/ الساعة، ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح بين 18 و22 درجة، وتصل إلى 31 درجة على سرت وأبونجيم وتسجل انخفاضًا غدًا.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحدات – مرادة:

تتكاثر السحب من جين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة يوم الأربعاء، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، تتحول الرياح من مساء غد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، قد تتجاوز سرعتها 50 كلم/ الساعة، ودرجات الجرارة القصوى المتوقعة تتراوح بين 24 و28 درجة، وتسجل انخفاضًا غدًا على غالبية المناطق.

وفي الكفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والحرارة المتوقعة تتراوح بين 27 و31 درجة، وتصل على غدامس إلى 23 درجة، وتسجل انخفاضًا غدًا.

أما الكفرة – السرير – تازربو، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتحول يوم الأربعاء إلى شمالية معتدلة السرعة، والحرارة المتوقعة تتراوح بين 24 و27 درجة.

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