ضبط آلة معدة لتصنيع الأقراص المخدرة بميناء الخمس

تمكنت عناصر مديرية أمن منفذ ميناء الخمس البحري وبالتعاون مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري، اليوم الاثنين، من ضبط حاوية تحمل رقم CMAU 315879-8 سعة عشرون قدم، على متنها بضاعة نوع آلة تعبئة وملحقاتها قادمة من الصين، وذلك بعد أخذ العينات من الحاوية، والتحقيق وجمع المعلومات تبين بأن هذه الآلة معدة لتصنيع الأقراص المخدرة نوع “ترامادول”، بالإضافة إلى وجود مواد خام تستخدم في تصنيع هذه الأقراص.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم التعرف على الشخص الذي قد قام باستيراد الحاوية، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، وتم التحفظ على الحاوية بكل محتوياتها بساحة السلع الخطرة بالميناء وقفلها بالشمع الأحمر، وذلك بحضور مدير أمن المنفذ، ورئيس مركز الجمرك بالميناء، ورئيس وأعضاء قسم التحقيق بمركز الجمرك.