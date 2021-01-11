«مكافحة الأمراض»: 633 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 945 شخصا ووفاة 8 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 10 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (299).

واستلم المركز عدد (3795) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (900) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (373) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (69) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (204) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (56) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (50) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (44) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (245) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (92) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (116) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (74) عينة، مختبر مستشفى مصراتة الطبي عدد (386) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (124) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (13) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3162) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (633) عينة موجبة لفيروس كورونا (415 جديدة + 218 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 148 حالة جديدة

عدد 62 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 27 حالة جديدة

عدد 84 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 5 حالة جديدة

4.الرجبان

عدد 5 حالة جديدة

5.صرمان

عدد 8 حالة جديدة

6.الماية

عدد 12 حالة جديدة

7.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

9.بني وليد

عدد 5 حالة جديدة

10.القره بوللي

عدد 10 حالة جديدة

11.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

12.زليتن

عدد 17 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

13.السواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

14.جنزور

عدد 8 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

15.سوق الخميس

عدد 5 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

16.الزنتان

عدد 8 حالة مخالطة

17.السائح

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

18.سبها

عدد 8 حالة جديدة

19.الشاطئ

عدد 9 حالة جديدة

20.البوانيس

عدد 2 حالة مخالطة

21.وادي عتبة

عدد 4 حالة جديدة

22.أوباري

عدد 1 حالة جديدة

23.تراغن

عدد 5 حالة جديدة

24.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة مخالطة

25.الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة

26.سرت

عدد 8 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

27.جادو

عدد 1 حالة مخالطة

28.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

29.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

30.الزاوية المركز

عدد 18 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

31.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

32.قصر بن غشير

عدد 7 حالة جديدة

33.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

34.السبيعة

عدد 4 حالة جديدة

35.العواتة

عدد 1 حالة جديدة

36.يفرن

عدد 5 حالة جديدة

37.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

38.الجفارة

عدد 6 حالة جديدة

39.وازن

عدد 4 حالة جديدة

40.مزدة

عدد 1 حالة جديدة

41.القلعة

عدد 1 حالة مخالطة

42.كاباو

عدد 1 حالة مخالطة

43.الكفرة

عدد 3 حالة جديدة

44.غريان

عدد 10 حالة جديدة

45.زواره

عدد 4 حالة جديدة

46.صبراته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

47.العزيزية

عدد 3 حالة جديدة

48.الزهراء

عدد 37 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 945 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 719 حالة في طرابلس

2.عدد 29 حالة في سوق الخميس امسيحل

3.عدد 2 حالة في وازن

4.عدد 64 حالة في مصراته

5.عدد 13 حالة في الزنتان

6.عدد 8 حالات في الخمس

7.عدد 3 حالات في الكفرة

8.عدد 4 حالات في الزاوية الجنوب

9.عدد 3 حالات في قصر بن غشير

10.عدد 21 حالة في زليتن

11.عدد 25 حالة في زواره

12.عدد 15 حالة في الزاوية المركز

13.عدد 16 حالة في صبراته

14.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

15.عدد 21 حالة في العجيلات

تفاصيــــــل الــــ ( 8 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في قصر بن غشير

2.عدد 1 حالة في مصراته

3.عدد 1 حالة في صرمان

4.عدد 1 حالة في زليتن

5.عدد 1 حالة في زواره

6.عدد 1 حالة في سرت

7.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 105378

2.الحالات النشطة : 22552

3.المتعافين : 81237

4.الوفيات : 1589