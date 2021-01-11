بحث آلية تنفيذ مشاريع صيانة جامعة بنغازي

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بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، ورئيس جامعة بنغازي عز الدين الدرسي، الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الصيانة لعدد من مرافق جامعة بنغازي.

وتم خلال اجتماع عقد، أمس الأحد، الاتفاق على سرعة الانتهاء من إعداد المقايسات وجداول الكميات للمباني المستهدفة، حتى يتسنى البدء في الأعمال التنفيذية، إضافة إلى العمل على تنفيذ مدخل إضافي للتخفيف من الازدحام على المداخل الأخرى للجامعة.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية أن لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي كانت قد اعتمدت تنفيذ عدد من الأعمال والمشاريع لجامعة بنغازي، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبد الله الثني، بشأن صيانة وإعادة تأهيل مرافق ومباني الجامعة التي تعرضت للضرر جَراء الحرب على الإرهاب.