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الوكالة الأميركية للتنمية تُسلّم “درنة” 38 فصلاً دراسيًا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب المبادرات الانتقالية، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أنه سلم 38 فصلاً دراسيًا جاهزًا وثمانية مكاتب مسبقة الصنع، مع جميع لوازمها، إلى “درنة”، في أواخر عام 2020.

جاء ذلك التسليم في إطار المساعي الرامية لاستئناف النشاط التعليمي داخل المناطق التي كانت تعاني من نقص الخدمات بسبب وقوعها تحت سيطرة مجموعات متطرفة حتى عام 2018.

ويتولى مكتب المبادرات الانتقالية تسريع عملية استعادة الأجواء المناسبة في درنة لضمان منع عودة التطرف مرة أخرى.

وعلى مستوى ليبيا، تمكّن مكتب المبادرات الانتقالية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية من تسليم أكثر من 11,200 مكتبًا للفصول الدراسية إلى “درنة وطرابلس ومصراتة وسبها”, بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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