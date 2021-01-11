الوكالة الأميركية للتنمية تُسلّم “درنة” 38 فصلاً دراسيًا

أعلن مكتب المبادرات الانتقالية، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أنه سلم 38 فصلاً دراسيًا جاهزًا وثمانية مكاتب مسبقة الصنع، مع جميع لوازمها، إلى “درنة”، في أواخر عام 2020.

جاء ذلك التسليم في إطار المساعي الرامية لاستئناف النشاط التعليمي داخل المناطق التي كانت تعاني من نقص الخدمات بسبب وقوعها تحت سيطرة مجموعات متطرفة حتى عام 2018.

ويتولى مكتب المبادرات الانتقالية تسريع عملية استعادة الأجواء المناسبة في درنة لضمان منع عودة التطرف مرة أخرى.

وعلى مستوى ليبيا، تمكّن مكتب المبادرات الانتقالية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية من تسليم أكثر من 11,200 مكتبًا للفصول الدراسية إلى “درنة وطرابلس ومصراتة وسبها”, بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

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