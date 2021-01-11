لملوم يبحث مع السفير الإيطالي ملف الهجرة

استقبل وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم، صباح اليوم الإثنين، السفير الإيطالي المعتمد بليبيا جوزيبي بوتشينو، لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين في المجالات القضائية والعدلية.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل بالبلدين والتي تهدف إلى تعزير التعاون القضائي بينهما، كما تطرق الاجتماع إلى موضوع الهجرة غير الشرعية والتي تعد تحديا مشتركا للبلدين.

كما ناقش الاجتماع أيضا الوضع السياسي في البلاد، والجهود الدولية الرامية الى إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات تمهيدا لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية هذا العام.