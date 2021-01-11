ضبط حاوية على متنها جهاز يستخدم في صناعة المخدرات بميناء الخمس البحري

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الإثنين، أن مديرية أمن منفذ ميناء الخمس البحري تمكنت من ضبط حاوية على متنها آلة تعبئة تستخدم في صناعة المخدرت، قادمة من الصين.

وجرى ضبط الحاوية، بعد أخذ العينات منها، والتحقيق وجمع المعلومات، إذ تبين بأن هذه الآلة معدة لتصنيع الأقراص المخدرة «ترامادول»، بالإضافة إلى وجود مواد خام تستخدم في تصنيع هذه الأقراص.

وأكدت الوزارة التعرف على الشخص الذي قد قام باستيراد الحاوية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والتحفظ على الحاوية بكل محتوياتها بساحة السلع الخطرة بالميناء وقفلها بالشمع الأحمر، بحضور مدير أمن المنفذ، ورئيس مركز الجمرك بالميناء، ورئيس وأعضاء قسم التحقيق بمركز الجمرك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا