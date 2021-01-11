“العمل البريطاني” يطالب بإصدار تقرير عن”إرهاب أيرلندي” برعاية القذافي

دعا حزب العمل، الحكومة البريطانية إلى التحرك بشكل عاجل والكشف عن التقرير المتعلق بالتعويضات المقررة لضحايا هجوم الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي تم تنفيذه برعاية معمر القذافي.

وأشار الحزب إلى أن ضحايا هذه الاعتداءات التي وصفها بـ”الإرهابية”، يريدون أن يتم تعويضهم باستخدام الأصول التي كانت مملوكة ذات يوم لـ”القذافي”.

وقالت صحيفة “نيوز ليتر” أنه في الثمانينيات ، زود العقيد “القذافي” الجيش الجمهوري الإيرلندي بشحنات ضخمة من الأسلحة ، بما في ذلك “سيمتيكس”.

وأضافت: استخدم الجيش الجمهوري الأيرلندي المواد القادمة من ليبيا في شنّ حملة دموية من التفجيرات عبر المملكة المتحدة، وتم تجميد ما يقدر بنحو 12 مليار جنيه استرليني من الأصول الليبية المرتبطة بالقذافي في المملكة المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه كانت هناك حملة مستمرة منذ سنوات لاستخدام الأصول المجمدة لتعويض الضحايا ، وفي مارس 2019 ، تم تعيين الصحفي السابق ويليام شوكروس كممثل خاص لوزير الخارجية بشأن هذه القضية.

من جهتها، قالت وزيرة الظل في أيرلندا الشمالية لويز هاي، عقب اجتماع مع ضحايا تفجير “دوكلاندز” عام 1996، أن “التأخير في إصدار التقرير الخاص بالتعويضات أمر غير مقبول، ويجعل الضحايا يشعرون بأنهم تم التخلي عنهم”.

وأضافت: “الخسائر الجسدية والعاطفية التي خلفتها هذه الأعمال الإرهابية المدمرة على الضحايا كانت لها عواقب استمرت لأجيال”، مشيرة إلى أنه “حان الوقت لإصدار التقرير على وجه السرعة وإعطاء الضحايا التعويضات التي كافحوا من أجلها لفترة طويلة”.

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