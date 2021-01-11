الضمان الاجتماعي يشارك في معرضي طرابلس وبنغازي للكتاب

بوابة افريقيا الاخبارية ــ متابعات |

11 January, 2021

شارك صندوق الضمان الاجتماعي في فعاليات معرضي الكتاب اللذان انتظما متزامنين في مدينتي بنغازي وطرابلس.

وقالت إدارة الإعلام بالصندوق في اتصال ببوابة افريقيا الاخبارية أن الصندوق شارك بجناح في معرض طرابلس للكتاب في الفترة من 24 الى 31 ديسمبر 2020 على ارض معرض طرابلس الدولي.

واحتوى جناح المعرض على اصدارات للصندوق عن القوانين والتشريعات واللوائح الضمانية وعدد من المطويات والنشرات والدوريات والكتيبات والملصقات ونسخ من مجلة لمسة التي يصدرها الصندوق، اضافة الى شاشة عرض للزوار عرضت أنشطة واستثمارات الصندوق.

وفي معرض بنغازي الذي انعقد في الفترة من 24 ديسمبر الماضي وحتى 9 يناير الجاري شارك الصندوق بجناح احتوى اصدارات قانونية واخرى معرفة للهيكل التنظيمي للصندوق وفروعه ومكاتبه والمراكز التابعة له ومطويات ودوريات وكتيبات ونسخ من مجلة لمسة.

وتأتي هذه المشاركة للصندوق ضمن تواجده وتقديمه خدماته لكل المضمونين في كل ربوع البلاد تحت ادارة واحدة.