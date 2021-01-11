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الكفرة تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا فرع الكفرة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

واوضحت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة استلم 4 عينات، وبعد فحصها تبين سلبية حالة واحدة وإيجابية ثلاثة حالات، كما تماثلت ثلاثة حالات للشفاء.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالى حالات الإصابة بالمدينة بلغ 333 حالة و عدد الحالات النشطة 7 حالات، و عدد حالات الشفاء 283 حالة، و عدد حالات الوفاة 43 حالة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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