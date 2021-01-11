إصابة أربعة أشخاص في شركة مليتة للنفط والغاز بفيروس «كورونا»

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز إصابة ثلاثة من مستخدمي الشركة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى شخص تابع لمقاول خدمات التموين، وذلك بعد إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس لـ 175 شخصا بالمنصة رقم DP4 التابعة لها.

وقالت الشركة إنه جرى عزل الحالات الأربع بالغرف المخصصة للعزل من أمس الأحد إلى اليوم الإثنين، وتمديد عملية تغير الأطقم لأسبوع آخر، وكذلك التنسيق من أجل نقل الحالات إلى طرابلس، فضلا عن تعقيم منصة الشركة بالكامل.

وأكدت أنه تم نقل الحالات لطرابلس باعتبار ان حجرة العزل المتوفرة بالمنصة تستعمل للحجر الموقت. ومن جانبه، اطمأن رئيس لجنة إدارة المشغل محمد بن شتوان على سلامة المستخدمين، مؤكدا حرصه على سلامتهم وضرورة إتباع كل الاجراءات اللازمة معهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا