وزير خارجية فرنسا يبحث في القاهرة الملف الليبي

يبحث وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع السلطات المصرية عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن لودريان سيبحث مع السلطات المصرية خلال زيارته للقاهرة اليوم الاثنين الأزمات الإقليمية ولا سيّما ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط ولبنان ومنطقة شرق المتوسط.

وبينت وزارة الخارجية الفرنسية أن لودريان يؤدي زيارة للقاهرة للمشاركة في اجتماع عمل لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط مع نظرائه المصري والألماني والأردني، وهو الاجتماع الثالث الذي يُعقد وفق هذه الصيغة موضحة أنه يجب الإسهام في إعادة إطلاق الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بغية تسوية النزاع، ضمن إطار القانون الدولي ووفق المعايير المتّفق عليها.