رئيس لجنة الانتخابات بالحكومة الليبية يتفقد مراكز الاقتراع في بلديات الواحات

صرح رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالحكومة الليبية المستشار جمال عبدالشفيع، بأن مراكز الاقتراع ببلديات جالو وأوجلة واجخرة فُتحت من الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين.
وأكد عبد الشفيع خلال جولته التفقدية بمراكز الاقتراع استمرارها في استقبال الناخبين حتى الثامنة مساء.
ووضعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية خطة لتأمين سير العملية الانتخابية.
وقالت الوزارة إنها عقدت اجتماعا أمس الأحد بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن الواحات جالو ضم كلا من مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية العميد بوعجيلة سالم بشير، ومدير أمن الواحات جالو المقدم خالد العبار، ومدير أمن أوجلة اجخرة العقيد محمد عبدالجواد الدينالي، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وأعضاء اللجنة المركزية وضباط الشرطة المكلفين برئاسة مراكز الاقتراع ببلديات الواحات الثلاث (جالو، أوجلة، اجخرة).
وأضاف البيان: “تم الاطلاع على الخطة الأمنية المعدة بشأن تأمين مراكز الاقتراع، والناخبين، لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذا العرس الانتخابي”.
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