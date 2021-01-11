رئيس لجنة الانتخابات بالحكومة الليبية يتفقد مراكز الاقتراع في بلديات الواحات

صرح رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالحكومة الليبية المستشار جمال عبدالشفيع، بأن مراكز الاقتراع ببلديات جالو وأوجلة واجخرة فُتحت من الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين.

وأكد عبد الشفيع خلال جولته التفقدية بمراكز الاقتراع استمرارها في استقبال الناخبين حتى الثامنة مساء.

ووضعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية خطة لتأمين سير العملية الانتخابية.

وقالت الوزارة إنها عقدت اجتماعا أمس الأحد بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن الواحات جالو ضم كلا من مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية العميد بوعجيلة سالم بشير، ومدير أمن الواحات جالو المقدم خالد العبار، ومدير أمن أوجلة اجخرة العقيد محمد عبدالجواد الدينالي، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وأعضاء اللجنة المركزية وضباط الشرطة المكلفين برئاسة مراكز الاقتراع ببلديات الواحات الثلاث (جالو، أوجلة، اجخرة).

وأضاف البيان: “تم الاطلاع على الخطة الأمنية المعدة بشأن تأمين مراكز الاقتراع، والناخبين، لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذا العرس الانتخابي”.