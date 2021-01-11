شركتا مليته والجوف تبحثان هذه الموضوعات

بحثت شركة مليته للنفط والغاز مع شركة الجوف للتقنية النفطية إنشاء آلية تعاون مشترك بينهما.

وبين المكتب الإعلامي لشركة ليته للنفط والغاز أن رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز محمد بن شتوان اجتمع مع عضو لجنة الادارة للعمليات والصيانة بشركة الجوف للتقنية سليمان عمر أجيل النفطية ، ومدير العمليات بشركة الجوف للتقنية النفطية هلال إدريس لبحث إنشاء آلية تعاون بين الشركتين.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على الاستفادة من خبرات شركة الجوف وأيضا شركة مليته والتقنيات الحديثة فى صيانة رؤوس الآبار وتقديم الدعم لهم فى هذا المجال .