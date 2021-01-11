إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية موضوع مناقشات بين «عدل الوفاق» والسفير الإيطالي

ناقش وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني المستشار محمد لملوم، اليوم الاثنين، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، موضوع الهجرة غير الشرعية، التي تعد تحديا مشتركا للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال لملوم للسفير الإيطالي، بديوان الوزارة، حيث بحث الجانبان «التعاون المشترك بين البلدين في المجالات القضائية والعدلية، ولاسيما مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل بالبلدين والتي تهدف إلى تعزير التعاون القضائي بينهما»، وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

الاجتماع ناقش أيضا «الوضع السياسي في البلاد، والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات تمهيدا لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية هذا العام»، وثمّن الوزير «الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية في هذا السياق»، على حد قول البيان.

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