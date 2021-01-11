الدغيلي: اللجنة القانونية لازالت في طور النقاش بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

أخبار ليبيا24

عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، جلستها الافتراضية الرابعة، الأحد، إذ قدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية في الـ24 من ديسمبر 2021.

وتوافق أعضاء اللجنة على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح من المقترحات المعروضة.

وفي هذا الصدد، قالت عضو اللجنة، الدكتورة سلوى الدغيلي، إن اجتماع الأحد انتهى بشبه إجماع على استحالة تمرير مشروع الدستور للاستفتاء كأساس للانتخابات المحددة في ديسمبر 2021، وذلك بعد عرض للأسباب التي تحول دون ذلك.

وأضافت، في تصريح لأخبار ليبيا24، أن اللجنة لم تتفق كذلك على بقية المقترحات، والمتمثّلة في مقترح إجراء الانتخابات بناءً على تعديل الإعلان الدستوري وضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء الانتخابات بناءً على دستور 1951.

وبسؤالها حول، وجود اتفاق جامع أو شبه جامع على أحد مقترحي، تعديل الإعلان الدستوري ودستور 1951 أجابت الدغيلي: ” لا لم يتم الاتفاق بعد. مازلنا في طور النقاش عن البديل”.

وكانت الدغيلي، قد بيّنت في تصريح سابق، أن المقترحات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة تضمّنت، إجراء الانتخابات بناءً على تعديل الإعلان الدستوري، والاستفتاء على مشروع الدستور، والمقترح وإجراء الانتخابات بناءً على دستور 1951.