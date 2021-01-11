تقرير: انتخابات البلديات اختباراً للانتخابات العامة المقررة في نهاية العام

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن الانتخابات البلدية بطرابلس التي جرت خلال الأسبوع الماضي، تعد اختباراً للانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الجاري لإخراج ليبيا من الفوضى التي غرقت فيها منذ عام 2011.

وأوضحت المصادر في تقرير لها أن الانتخابات جرت ، وسط تدابير أمنية وإجراءات وقائية ضد كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن المحلل السياسي الليبي محمود خلف الله قال في تصريحات صحفية إن الانتخابات البلدية “اختبار مباشر وحاسم لقدرة السلطات الرسمية على تنظيم الانتخابات العامة، مضيفا أنه نظرا للأجواء الطبيعية التي سارت بها الانتخابات من المرجح أن تحظى الانتخابات البرلمانية و الرئاسية في نهاية العام الجاري.

وشاطرت أستاذة القانون في جامعات ليبية أماني الهجرسي رأي خلف الله، لكنها تدعو إلى التفاؤل الحذر، قائلة أن الطبقة السياسية لا تهتم كثيرا بالانتخابات البلدية، لأنها تعرف أن طبيعة عمل البلديات خدماتي بالمقام الأول وبالتالي تأثيرها على دائرة صنع القرار محدود

وأضافت ان للانتخابات البرلمانية والرئاسية قواعد سياسية حساسة، وبالتالي من يظفر بأغلبية برلمانية سيملك مفاتيح السيطرة على السلطة التنفيذية، وهنا الاختلاف بين العمليتين الانتخابيتين.

وأشارت المصادر إلى أن المواطنة فتحية المصراتي 45 عاماً وابنتها حرصتا على الحضور باكراً إلى مركز الاقتراع في بلدية حي الاندلس الخميس، مشيرةً الى أنها ترى أن الانتخابات البلدية “امتحان شعبي” يختبر دوافع المواطنين.

و لفتت المصادر إلى أن مراكز الاقتراع في البلديات شهدت إجراءات أمنية مشددة وانتشار عناصر الأجهزة الأمنية، وتشديدا في إجراءات دخول الناخبين مع اشتراط فحص حرارة، ووضع الكمامة.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخاب بلدية حي الأندلس 22 % لتكون الأدنى، فيما سجلت انتخاب بلدية زليتن، 160 كلم شرق طرابلس 42 %، لتكون الأعلى.

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