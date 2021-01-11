موقع سويدي: مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا ضغط على طرابلس لتأمين مصالح أخيه التجارية

نشر موقع نورديك مونيتور السويدي تقريرا تحدث فيه عن الدور الفساد الذي يلعبه أحد أبرز الدبلوماسيين الاتراك في ليبيا.

وقال الموقع إن المبعوث الرئاسي الخاص لتركيا إلى ليبيا أمر الله إشلرساعد في تعزيز عمل الشركات العائلية في ليبيا أثناء مشاركته في عمليات سرية ومهمات عمل خاصة أمر بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفقًا لمصدر حكومي ذي مكانة جيدة وله معرفة وثيقة بتعاملات المبعوث في ليبيا كان شقيق إشلر ويدعى أحمد سامي إشلر لديه تعاملات تجارية في قطاعات مختلفة حتى قبل الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي. وعمل أحمد تحت غطاء سياسي وفره شقيقه أمر الله الذي يتمتع بعلاقات ممتازة مع أردوغان -رئيس الوزراء في ذلك الوقت- إذا كان أمر الله يعمل كمترجم ومستشار للشؤون العربية.

وصرح المصدر لنورديك مونيتور بشرط حجب اسمه لأسباب أمنية أن “أمر الله استخدم نفوذه السياسي لتعزيز أعمال شقيقه في ليبيا”.

وفقًا للمصدر تم إرسال أمر الله في مهمة سرية إلى ليبيا مباشرة بعد أن اختتم أردوغان رحلته الرسمية هناك في عام 2010. ورافق أمر الله مسؤول أمني كبير من وحدة الحماية الوقائية لأردوغان خلال الزيارة التي تم إبعادها عن الأنظار.

وكوفئ أمر الله لاحقًا من قبل أردوغان الذي عينه نائبًا لرئيس الوزراء. وكان أمر الله -إسلامي تلقى تعليمه في المملكة العربية السعودية- الرجل الرئيسي لأردوغان في مهمة سرية لقيادة أجندة إسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف المصدر أنه بينما كان مشغولًا بإدارة العمليات السرية نيابة عن رئيسه أردوغان كان أمر الله يضغط من أجل أعمال شقيقه خلال اجتماعات خاصة مع المسؤولين الليبيين والسياسيين ورجال الأعمال.

واستمرت أعمل شقيقه أحمد على الرغم من اهتزازها بالأحداث المضطربة في ليبيا حتى أنها توسعت إلى دول أخرى في إفريقيا. على سبيل المثال تم تعيينه كمنسق لأفريقيا من قبل مجموعة البيرق التركية وهي تكتل إسلامي لديه مشاريع في مختلف القطاعات من الإعلام إلى البناء. أثرت المجموعة نفسها بفضل العقود والمناقصات المواتية من حكومة أردوغان وقدمت الدعم الإعلامي للحكومة في المقابل.

وحصل أمر الله أيضًا على منصب رسمي لشقيقه في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، وهي منظمة حكومية يتكون أعضاؤها في الغالب من رجال الأعمال الموالين لأردوغان. أصبح أحمد رئيس مجلس الأعمال التركي الصومالي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية. وبصفته مسؤولاً في المجلس فهو يساعد في الترويج لمجموعة البيرق التي لديها مشاريع تجارية في الصومال أيضًا.

لطالما اتُهمت مجموعة البيرق -المملوكة لعائلة تحمل الاسم نفسه- بممارسات فاسدة في تركيا وخارجها بمساعدة الرئيس التركي. تنشر المجموعة صحيفة “يني شفق” اليومية وهي لسان حال نظام أردوغان. كما تمتلك شبكتين تلفزيونيتين وطنيتين والتحق أحد أفراد عائلة البيرق بمدرسة إسطنبول إمام خطيب -مدرسة دينية عامة- مع أردوغان في السبعينيات.

ولا يزال آمر الله يحمل لقب المبعوث الخاص إلى ليبيا ويواصل حضور الجلسات البرلمانية بصفته نائباً. تلقى تعليمه في جامعة الملك سعود في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإسلامية وأكمل الدكتوراه على التفسير في جامعة أنقرة. شغل منصب نائب رئيس وزراء تركيا بين 25 ديسمبر 2013 و 29 أغسطس 2014 وعُين الممثل الخاص للرئيس أردوغان في ليبيا في عام 2014. ومنذ ذلك الحين زار ليبيا بانتظام ونسق اتصالات أردوغان الرسمية والخاصة مع الجماعات الجهادية في البلاد.

في 28-29 نوفمبر 2010 رافق أردوغان الذي زار الزعيم الليبي القذافي كضيف شرف له في القمة الأوروبية الإفريقية الثالثة وحصل على جائزة القذافي لحقوق الإنسان. كان أردوغان هو آخر متلقي للجائزة والتي توقفت بعد رحيل القذافي خلال الحرب الأهلية الليبية.

وتتضمن قائمة الأشخاص الذين حصلوا على الجائزة والتي تشمل جائزة نقدية قدرها 250 ألف دولار بعض الأسماء البارزة – من فيدل كاسترو (1998) والرئيس الفنزويلي هوغو شافيز (2004) إلى لويس فاراخان (1996) ونيلسون مانديلا (1989). كان النقد الرئيسي لجائزة القذافي لحقوق الإنسان هو أنها كانت أداة للدعاية…

ويشتهر أمر الله بتعليق بتاريخ 8 أكتوبر 2014 على تويتر حول داعش قائلًا إنهم يقتلون لكن أنشطتهم لا ترقى إلى مستوى التعذيب. بعد الإدانات سارع بحذف واستبدال تغريدته بملاحظة أكثر سلبية ضد التنظيم الإرهابي.

كما ساعد أمر الله أخًا آخر في الحصول على وظيفة في الحكومة. في 28 أكتوبر 2018 عين أردوغان الأخ الأكبر لأمر الله ، نور الله إشلر نائبًا لرئيس أرشيف الدولة الذي يعمل تحت مكتب الرئيس.

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