وزير خارجية فرنسا يبحث مع مسؤولين مصريين القضية الليبية

وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى القاهرة اليوم الاثنين، للمشاركة في اجتماع لعملية السلام في الشرق الأوسط، على أن يكون الملف الليبي ضمن مباحثاته مع المسؤولين المصريين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها إن لودريان يشارك في ثالث اجتماع عمل مخصص لعملية السلام في الشرق الأوسط مع وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا.

ومن المقرر أن يجري لودريان اتصالات ثنائية مع السلطات المصرية، حيث سيتناول بشكل خاص الأزمات الإقليمية، لا سيما في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط ولبنان وشرق المتوسط، وفق البيان الفرنسي.