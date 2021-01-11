إيطاليا: يجب حماية مخرجات الحوار الليبي من التدخلات

شددت إيطاليا على أهمية عدم التلاعب بالنتائج التي خلصت إليها مفاوضات منتدى الحوار السياسي الليبي، وحمايتها من التدخلات سواءً من أطراف داخلية أو خارجية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده تحرص على اعتماد مبدأ الشفافية في التعامل مع مخرجات منتدى الحوار الليبي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الجمعة، على “دعم روما الكامل للحوار الليبي الداخلي من أجل انتقال مؤسسي سلمي لصالح الشعب الليبي”.

وعقب لقاء جمعه، حينها، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قال كونتي عبر تويتر، إن اللقاء كان بنّاءً، و”تم خلاله التأكيد على أهمية دفع العملية السياسية وبشكل سريع إلى الأمام تحت رعاية الأمم المتحدة”.

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