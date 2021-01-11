السيسي ولودريان يتفقان على هذه النقاط بشأن ليبيا

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية الفرنسي جان إيف لودريان على تضاف الجهود لترسيخ المسار السياسي على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، ويسهم في القضاء على الإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الجانبين توافقا خلال لقائهما في القاهرة على تضافر الجهود المشتركة لترسيخ المسار السياسي على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، ويسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.الجمهورية

وأعرب لودريان عن تثمين بلاده للجهود المصرية لتثبيت الأوضاع الميدانية في ليبيا خلال الفترة الماضية، وهي الجهود التي باتت محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره.