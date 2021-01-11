صنع الله يبحث مع شركة الخليج العربي خطط زيادة الإنتاج

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي وعضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير النشاط العام للشركة وخطط المؤسسة الوطنية للنفط المستقبلية لزيادة معدّلات الإنتاج واستدامته.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس بحث مشاكل الكهرباء بحقول الشركة ومشكلة تأخر استجلاب قطع الغيار اللازمة ببعض مواقع الشركة بسبب عدم تسييل الميزانيات المعتمدة، وأثر ذلك على تحقيق واستدامة الإنتاج، كما ناقش المجتمعون حاجة الشركة الملحّة لصيانة ضواغط الغاز بحقل النافورة .

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط في تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية بالدولة للحصول على الميزانيات اللازمة التي ستمكنها وشركاتها من تحقيق كل المستهدفات.